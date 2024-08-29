Вашингтон, 29 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны этой страны Рустем Умеров до конца текущей недели, 26 августа — 1 сентября, встретятся с руководителями администрации президента США Джозефа Байдена и представят им «список конкретных целей», которые Украина хочет поразить на территории РФ с помощью дальнобойного американского оружия, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

Defense Ministry/Global Look Press

Тем самым Ермак и Умеров рассчитывают «подтолкнуть» Вашингтон предоставить разрешение на использование своего оружия в указанных целях, сказано в сообщении.

«Они предоставят список приоритетных целей, без поражения которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины», — заявил источник телеканала.

По этим данным, Умеров, в частности, встретится 30 августа с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ермак ранее проводил встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, сказано также в публикации.

Украинские власти опасаются, что если Вашингтон не предоставит указанного разрешения до президентских выборов в США в ноябре, то новая администрация США в случае победы Дональда Трампа прекратит поддержку Киева, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа британская газета The Guardian проинформировала, что Украина добивается от Запада разрешения на использование ракет Storm Shadow большой дальности для демонстративной атаки на объекты, расположенные в глубине территории РФ. Киевский режим полагает, что таким образом он сможет вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий, отмечалось в материале.

27 августа американская газета Politico сообщила, что Украина планирует предоставить США список целей на территории России, которые ВСУ смогли бы поразить, если бы Вашингтон снял ограничения на применение дальнобойных вооружений.

Требования Украины добиться от Запада разрешения бить ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ являются шантажом, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Запад играет с огнём, когда устраивает любые дискуссии на подобную тему.