Курск, 31 августа, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Над Курской областью подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. Об этом вечером 31 августа в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Он уточнил, что были сбиты два вражеских дрона самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, склад с беспилотниками и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над четырьмя регионами России 18 украинских беспилотников самолётного типа.