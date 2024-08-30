Москва, 30 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над четырьмя регионами России 18 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны.

MOD Russia/Global Look Press

Так, в небе над Брянской областью силами ПВО было уничтожено 11 вражеских дронов. Ещё четыре БПЛА сбили над Калужской областью, два — над Крымом. Над территорией Белгородской области был сбит один беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Мужчина получил ранение, есть повреждения домов.

Подразделения Черноморского флота и противовоздушной обороны ночью 29 августа отразили атаку боевиков киевского режима на Севастополь. В акватории Чёрного моря, вдалеке от берега, были уничтожены четыре вражеских беспилотника и три безэкипажных катера.