Харьков, Украина, 30 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Склад с беспилотниками и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

MOD Russia/Global Look Press

«Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники», — передаёт его слова «РИА Новости».

Лебедев отметил, что на стоянке техники также находились несколько пикапов, в кузовах которых находилось закрытое брезентом оборудование. Назначение установок определить не удалось.

Он добавил, что на места ударов была направлены кареты скорой помощи. Подпольщикам удалось насчитать шесть автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа под Харьковом был поражён пункт временной дислокации украинских войск. В подполье отметили, что после полуночи в окрестностях Харькова произошла серия взрывов. Вспышки были в районе Великой Даниловки и Северной Салтовки. Из-за этого сработала система ПВО.

Ранее Лебедев проинформировал об ударе по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным подполья, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.

Кроме того, по меньшей мере шесть прилётов зафиксировали в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожили систему ПВО, отмечал координатор николаевского подполья.