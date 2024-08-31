Кишинёв, 31 августа, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии Василий Боля рассказал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала ему в регистрации.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Карманный ЦИК снова отказал в регистрации нашей инициативной группы, даже не созвав заседание комиссии для обсуждения и принятия решения», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, это решение было принято, а отказ был получен по абсолютно надуманным причинам. Боля отметил, что действующий президент страны Майя Санду боится честной конкуренции. Он добавил, что оспорит в суде решение ЦИК отказать ему в регистрации на выборах президента Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа ЦИК Молдавии отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока «Победа» Василия Боли на выборах президента.

Замглавы блока Марина Таубер заявила, что по прибытии из Москвы в аэропорту Кишинёва устроили проверку делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа». Делегатов блока задержали на час по политическим мотивам, не предъявив никаких документов и причин.

Ранее в Кишинёве на несколько часов задержали делегатов съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве. Погранслужба продержала участников съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили. На следующий день участники съезда рассказали, что по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.