Кишинёв, 23 апреля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Погранслужбы 22 апреля несколько часов удерживали в аэропорту Кишинёва участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, правоохранители продержали делегатов съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта.

Zserghei Аэропорт. Кишинёв

Вернувшаяся из Москвы лидер вошедшей в политический блок «Победа» партии «Возрождение» Наталья Параска также была задержана в аэропорту. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности (СИБ). После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии.

Она заявила, что силовики угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву на съезд молдавской оппозиции. По словам лидера партии, трое сотрудников спецслужб вели с ней разговор на протяжении двух часов, интересуясь целями визита в Россию.

Параска уточнила, что сотрудники СИБ пытались узнать детали встреч в Москве и подробности общения с российскими политиками и чиновниками. Глава партии назвала действия СИБ незаконными и психологическим давлением. Она добавила, что в аэропорту Кишинёва без воды, еды и каких-либо объяснений держали около 200 человек. Параска посчитала эту беседу «указанием» сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались с листа.

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал беспределом действия правоохранителей, задержавших на несколько часов в аэропорту Кишинёва вернувшихся из Москвы участников съезда оппозиции. По его словам, вернувшихся из российской столицы пассажиров вынудили «заполнять какие-то нелепые бумажки и ждать, когда же им будет дозволено добраться до родных и близких». Несколько человек по причине плохого самочувствия обратились за медпомощью, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Илана Шора, молдавские власти боятся, что оппозиция сможет сотрудничать с Россией и получать блага для населения республики. Он считает, что жители Молдавии не выберут курс ЕС, поскольку проевропейское руководство страны полностью дискредитировало себя за четыре года правления.

Будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, необходимо партнёрство с Россией, убеждён Илан Шор. Причём оно больше нужно самой Молдавии для восстановления экономики и социальной сферы. Политик заверил, что оппозиция восстановит мосты с Россией и сделает их ещё более надёжными и прочными.

Президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия утрачивает свою идентичность, но это выбор местных властей, им никто не может помешать, кроме народа. Элиты страны вообще считают, что они не молдаване, называя себя румынами, отметил российский лидер.