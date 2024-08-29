Кишинёв, 29 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя блока «Победа» Василия Боли на выборах президента.

IMAGO/Fotostand / Nieweler/Global Look Press Василий Боля

Сообщается, что Боля собирался принять участие в предстоящих президентских выборах как независимый кандидат. Заявку блока «Победа» ЦИК отклонил 7 августа, 22 августа апелляционная палата Кишинёва подтвердила это решение.

«Независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока «Победа» и партии «Возрождение», — пояснили журналистам в ЦИК.

По информации Центральной избирательной комиссии, за отклонение запроса о регистрации инициативной группы Боли было собрано шесть голосов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по прибытии из Москвы в аэропорту Кишинёва устроили проверку делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа». Делегатов блока задержали на час по политическим мотивам, не предъявив никаких документов и причин.

В Кишинёве 22 апреля на несколько часов задержали делегатов съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве. Погранслужба продержала участников съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили. На следующий день участники съезда рассказали, что по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.