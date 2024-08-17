Кишинёв, 18 августа, 2024, 00:43 — ИА Регнум. По прибытии из Москвы в аэропорту Кишинёва устроили проверку делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа». О незаконности действий силовиков рассказала журналистам замглавы блока Марина Таубер.

Zserghei Аэропорт. Кишинёв

«В аэропорту Кишинёва пытались задержать депутата блока «Победа» Ирину Лозован, тщательному досмотру подверглись советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану и другие делегаты, которые возглавляют территориальные организации. Их отпустили только после того, как стало известно, что в аэропорт едут адвокаты и журналисты», — уточнила она.

Лозован подтвердила попытку устроить ей личный досмотр по прилёту из Москвы, несмотря на наличие депутатского иммунитета. Политик добавила, что сразу обратилась за помощью к правозащитникам. После этого Лозован сказали, что она может быть свободна, а учинившая проверку девушка исчезла.

По её словам, делегатов блока задержали на час по политическим мотивам, не предъявив никаких документов и причин. В Молдавии царит диктатура, власть узурпирована, заключила депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в аэропорту Кишинёва задержали без объяснения причин лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу, который прилетел из Москвы, заявила Ирина Лозован.

У Лунгу забрали паспорт. Жена задержанного политика уточнила, что его обвинили в провозе запрещённых предметов.

В Кишинёве 22 апреля на несколько часов задержали делегатов съезда молдавской оппозиции, который состоялся в Москве. Погранслужба продержала участников съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили. На следующий день участники съезда рассказали, что по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.