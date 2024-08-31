Москва, 31 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает доклады по линии военных несколько раз в день или по мере необходимости, и днём и ночью, сообщил 31 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днём и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась Верховного главнокомандующего», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Социальные вопросы в регионах, где сложилась острая военная ситуация, президент держит под личным контролем, отметил Песков. Контакты с главами регионов и руководителями правоохранительных служб также ведутся в ежедневном режиме, добавил он.

«В районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением. Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительными органами, строителями», — сказал пресс-секретарь президента.

В сфере внимания президента, в частности, организация пунктов временного размещения граждан и организация учебного года для детей, эвакуированных из зоны боевых действий, рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ по данным на 31 августа превысили 8200 человек.

Регулярным обстрелам подвергаются также территории Брянской и Белгородской областей. Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

26 августа президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим. В регион поставляется гуманитарная помощь, организована работа центров временного размещения.