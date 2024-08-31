Владивосток, 31 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Россия направила первую с осени 2022 года партию спортивных лошадей породы орловский рысак в КНДР. Об этом говорится на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Россельхознадзор

«Двадцать пятого августа Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на железнодорожном пункте пропуска «Хасан» проконтролировали вывоз 24 спортивных лошадей породы «Орловский рысак» в КНДР», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 19 жеребцов и пять кобыл до этого прошли карантин во Владимирской области.

Животных осмотрели и чипировали, благодаря чему исключается возможность подмены лошадей.

Последняя поставка лошадей в КНДР прошла осенью 2022 года. Тогда туда были направлены 30 лошадей.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Во время визита Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и Aurus. Лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов. Помимо этого, лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак породы пхунсан. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан от волков.

Как уточнил Песков, Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. По словам представителя Кремля, подарок российский лидер принял с признательностью.