Ивано-Франковск, Украина, 31 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) увезли водителя рейсового автобуса в курортном городе Яремче в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

В автобусе тогда находились порядка 50 человек.

«Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в машину и забрали», — сказала телеканалу очевидица Юлия.

По её словам, все пассажиры остались на улице. При этом вместе с водителем ехал его 14-летний сын, который остался один. Позже сын смог дозвониться до отца, который сообщил ему, что находится в Ивано-Франковске и проходит военно-врачебную комиссию.

Как передавало ИА Регнум, весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, в частности, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора Зеленского».

Украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны, власть которой намерена заставить их умереть или стать калеками ради продолжения собственного существования, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.