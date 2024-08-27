Скадовск, Херсонская область, 27 августа, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Двое жителей Одессы переплыли Днепр на резиновой лодке и на Кинбурнской косе в Херсонской области сдались российским десантникам, рассказал журналистам командир взвода ВДВ из группировки войск «Днепр» с позывным Смерч.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Одесситы таким образом достигли своей цели и избежали мобилизации в ВСУ, отметил собеседник СМИ, передаёт «Газета.Ru».

Инцидент произошёл 18 августа. Военные заметили на берегу лодку, из которой вылезли двое мужчин с белыми флагами. Они рассказали российским бойцам, что решили покинуть территорию Украины и сдаться ВС РФ, чтобы не служить в ВСУ.

«С их слов понятно, что там большое скопление ВСУ, теробороны, наёмников», — отметил десантник.

Собеседник журналистов добавил, что российские военнослужащие готовы встретить, принять и обогреть всех гражданских лиц, прибывающих с территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа пленный боец ВСУ Андрей Гусляков рассказал, что боевики украинской армии открыли огонь из автоматов и пулемётов по своим сослуживицам, которые решили сдаться российским солдатам.

В июле другой боец ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его расстреляли сослуживцы при попытке сдаться в Торецке Донецкой Народной Республики. Российские военные вынесли раненого Наталенко на руках. Он отметил, что медики оказали ему необходимую помощь и его раны уже заживают.

Весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора Зеленского».