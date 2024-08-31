Нью-Йорк, США, 31 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Украинские власти допускают, что истребитель F-16 мог быть сбить ракетой украинского ЗРК Patriot из-за ошибки. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Есть «признаки» того, что к катастрофе мог быть причастен дружественный огонь из Patriot», — говорится в публикации.

При этом украинские власти не исключают, что истребитель также мог разбиться из-за технической неисправности.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.