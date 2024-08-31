Москва, 31 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В группировку войск «Белгород» поставлены дополнительные комплексы разведки, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Максим Блинов

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 19 запросов. Десять запросов реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 75 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа Минобороны доложило, что дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения переданы российским военным по запросу оперштаба Курской области.

20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

15 августа министр обороны России провёл первое заседание созданного Координационного совета. Белоусов тогда отметил, что ключевой задачей нового совета станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. При этом Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск.