Москва, 31 августа, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Четыре украинских беспилотника самолётного типа уничтожены ночью над Белгородской, Орловской и Курской областями, сообщила 31 августа пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Киевский режим направил дроны на территорию России для совершения террористических атак. Два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, по одному — над Орловской и Курской областями, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать регион с помощью беспилотников. Он уточнил, что средства ПВО перехватили вражеский дрон, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 30 августа ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району кассетные боеприпасы из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате обстрелов погибли по меньшей мере пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шестеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.