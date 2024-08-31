Брянск, 31 августа, 2024, 07:21 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 31 августа предотвратили очередную попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА самолётного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Подразделениями противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен один вражеский беспилотник, уточнил Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, склад с беспилотниками и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над четырьмя регионами России 18 украинских беспилотников самолётного типа.