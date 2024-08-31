Богомаз сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать Брянскую область
Богомаз сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать Брянскую область: БПЛА сбили
Брянск, 31 августа, 2024, 07:21 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 31 августа предотвратили очередную попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА самолётного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА Регнум
Украинский БПЛА
Подразделениями противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен один вражеский беспилотник, уточнил Богомаз.
Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Как передавало ИА Регнум, склад с беспилотниками и скопление бронетехники, в том числе гусеничной, поражены ударами в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ночью 30 августа подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над четырьмя регионами России 18 украинских беспилотников самолётного типа.