Подполье сообщило о возникшем пожаре после удара по складу ВСУ в Сумах
Сумы, Украина, 30 августа, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумах, где впоследствии начался пожар. Об этом 30 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара, возник серьёзный пожар с детонацией», — уточнил подпольщик в Telegram-канале.
По его словам, удар зафиксировали в начале второго часа ночи в северной части города. Возгорание до сих пор не ликвидировали.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа подполье проинформировало о поражении пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом. Сдетонировали боекомплекты, противник понёс большие потери. Серию взрывов слышали в районе Великой Даниловки и Северной Салтовки, сработала система ПВО. Прилёт был вскоре после того, как малые группы собрались в одну колонну.
По данным подполья, ещё один удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице в Кривом Роге, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.