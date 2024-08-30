Сумы, Украина, 30 августа, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумах, где впоследствии начался пожар. Об этом 30 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара, возник серьёзный пожар с детонацией», — уточнил подпольщик в Telegram-канале.

По его словам, удар зафиксировали в начале второго часа ночи в северной части города. Возгорание до сих пор не ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа подполье проинформировало о поражении пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом. Сдетонировали боекомплекты, противник понёс большие потери. Серию взрывов слышали в районе Великой Даниловки и Северной Салтовки, сработала система ПВО. Прилёт был вскоре после того, как малые группы собрались в одну колонну.

По данным подполья, ещё один удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице в Кривом Роге, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.