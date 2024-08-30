Москва, 30 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю в зоне проведения спецоперации потеряли до 16 910 бойцов, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным оборонного ведомства, за неделю в зоне ответственности российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 3 580 военных, «Запад» — свыше 3 450, «Юг» — более 4 840, «Центр» — до 3 720, «Восток» — до 860, «Днепр» — свыше 460 украинских бойцов.

Также российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три ракеты ATACMS ВСУ.

Помимо этого, ВС России поразили 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоне проведения спецоперации. На линии боевого соприкосновения в течение недели в плен российским войсками сдались 58 бойцов ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Также украинская армия лишилась 640 самолётов и 283 вертолётов, 13 594 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.