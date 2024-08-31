Курск, 31 августа, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что укронацисты с момента вторжения в Курскую область лишились почти 7 тыс. человек личного состава.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По словам генерала, киевские боевики уже боятся «нос высунуть».

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу её сжигаем», — сказал Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Командир заверил, что, несмотря на все усилия киевского режима, гибели ВСУ не избежать.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за неделю освободили семь населённых пунктов в СВО.

С 24 по 30 августа ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным и гиперзвуковым оружием по объектам на Украине. Поражались критически важные объекты энергетики, аэродромной инфраструктуры и склады горючего.

Российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» уничтожили вражеский танк в приграничном районе Курской области.

ВС РФ добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе посёлка Синьковка, а также улучшили позиции в Волчанске, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.