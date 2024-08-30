Лондон, 31 августа, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 30 августа заявило о нападении на судно в 130 морских милях (240,8 км) к востоку от йеменского порта Адена.

(сс) Jialiang Gao Аден, Йемен

Военные сообщили, что им передали соответствующую информацию, и власти уже начали расследование по поводу нападения на судно.

Руководство UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестные напали на судно в Аденском заливе, информировал 21 июня Центр координации морских торговых перевозок.

Капитан рассказал о произошедших рядом с судном взрывах. Экипаж не пострадал.

16 июня в Красном море примерно в 74 км от йеменского порта Моха произошло нападение на судно. Британские власти начали расследование.

Группа неизвестных напала на судно у побережья Йемена. Инцидент произошёл в 80 морских милях к юго-востоку от Адена. По гражданскому грузовому судну был нанесён ракетный удар. Случился пожар, который сразу же потушили.