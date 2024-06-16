Йемен, 16 июня, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Инцидент произошёл 16 июня в Красном море примерно в 74 км от йеменского порта Моха (Мокка). Об этом сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO), которое является подразделением Военно-морского флота Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА Регнум

В сообщении ведомства в социальной сети X (бывший Twitter) отмечается, что событие классифицируется как нападение. В связи с этим британские власти начали расследование.

В UKMTO посоветовали морским судам, которые проходят в указанных водах, соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной активности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» заявили, что они ударили ракетами по британскому эсминцу Diamond в Красном море. Кроме того, представители этой группировки атаковали ещё два корабля в Аравийском море — Norderney и MSC Tavvishi.

12 июня стало известно, что в Красном море хуситы нанесли удар по греческому коммерческому судну Tutor, шедшему под флагом Либерии. Для этого использовался безэкипажный катер.

13 июня две противокорабельные крылатые ракеты хуситов поразили в Аденском заливе сухогруз «Вербена» (Verbena), принадлежащий Украине и следовавший под флагом Палау. 15 июня стало известно, что это судно затонуло.