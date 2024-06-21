Лондон, 22 июня, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Неизвестные напали на судно в Аденском заливе, сообщил 21 июня Центр координации морских торговых перевозок (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при ВМС Великобритании.

Brian Harrington Spier Аден

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», — проинформировало управление в соцсети Х.

Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO.

Происшествие квалифицировали как нападение. В центре узнали об этом от капитана судна. Он проинформировал о произошедших рядом с ним взрывах. Экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать по назначению. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в Красном море примерно в 74 км от йеменского порта Моха произошло нападение на судно. Британские власти начали расследование.

Группа неизвестных напала на судно у побережья Йемена. Инцидент произошёл в 80 морских милях к юго-востоку от Адена. По гражданскому грузовому судну был нанесён ракетный удар. Случился пожар, который сразу же потушили.

Военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям хуситов в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находились сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов. В результате атаки погибли более 10 человек, свыше 30 получили ранения.