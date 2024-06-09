Лондон, 9 июня, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил о нападении группы неизвестных на судно у побережья Йемена.

(сс) Jialiang Gao Аден, Йемен

По словам капитана пострадавшего судна, инцидент произошёл в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена. Местные власти устанавливают обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность.

Пока никаких подробностей ведомство не приводит, информируя лишь о том, что по гражданскому грузовому судну был нанесен ракетный удар. Случился пожар, который сразу же потушили.

Отмечается, что UKMTO классифицирует происшествие как «нападение».

Как сообщало ИА Регнум, судно подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда 1 июня.

Военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям хуситов в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов. В результате атаки погибли более 10 человек, свыше 30 получили ранения.