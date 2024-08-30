Москва, 30 августа, 2024, 23:56 — ИА Регнум. В Москве заработали сразу несколько инновационных проектов в сфере транспорта. Об этом 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, теперь во всех кассах и в 1,7 тыс. автоматов по продаже билетов метрополитена стала доступна оплата через СБП (система быстрых платежей). Для этого в кассе следует попросить вывести QR-код на платёжный терминал, а при оплате в автомате — выбрать соответствующий способ в меню. СБП также полноценно заработала на всех турникетах метро, Московского центрального кольца, речного транспорта и на валидаторах наземного транспорта, указал Собянин в Telegram-канале.

В Москве переходят к запуску второго этапа первого в стране беспилотного трамвая. Теперь он выйдет на маршрут, несмотря на отсутствие пассажиров. В кабине для подстраховки останется водитель. Финальный третий этап запуска власти наметили начать до конца 2025 года.

В столице также появились две цифровые станции Московского транспорта — на «Марьиной Роще» Большой кольцевой линии и в терминале № 1 Московского городского вокзала у станции «Нижегородская». Пассажиры менее чем за минуту смогут загрузить цифровой контент для навигационных элементов, благодаря чему быть в курсе всех изменений в работе транспорта, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») до станции «Потапово» Сокольнической линии. Первым выехал «поезд-лаборатория», проверяющий готовность контактного рельса и пути, а также качество связи с диспетчером и работу устройств движения поездов.