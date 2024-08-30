Москва, 30 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Тестовый электропоезд проехал по новому участку Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дептранс Москвы

«Первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») до станции «Потапово» Сокольнической линии», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что для тестирования новых участков были использованы специальные составы. Они позволяют гарантировать безопасность будущих поездок.

Сообщается, что первым в тестовом режиме на участок выехал «поезд-лаборатория», проверяющий готовность контактного рельса и пути, а также качество связи с диспетчером и работу устройств движения поездов.

Новая станция «Потапово», которая станет конечной на юге Сокольнической линии, готовится к открытию по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время станции на новом участке метро встретят первых пассажиров. За счёт этого увеличится транспортная доступность районов Коммунарка и Южное Бутово, заключил Ликсутов.