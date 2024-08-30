Вашингтон, 30 августа, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Украина рассматривает в качестве версий крушения истребителя F-16 его сбитие из собственного зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также техническую неисправность самолёта, сообщает газета New York Times со ссылкой на западного чиновника, знакомого с подробностями предварительного расследования.

ТАSS/Zuma

«Есть «признаки» того, что крушение могло быть связано с огнём по своим со стороны Patriot… Одна из возможных версий… заключается в том, что Patriot мог случайно обстрелять самолёт», — указано в публикации.

Другой версией крушения авторы материала называют техническую неисправность истребителя.

29 августа пресс-служба генерального штаба ВСУ проинформировала, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений массированного удара ВС РФ. Во время операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по данным депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. Безуглая добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил Безуглую во лжи и «дискредитации США», чьи истребители были поставлены Украине. Кроме того, он пригрозил депутату судом. Вечером 30 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. По словам эксперта, что американские самолёты ещё не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.