Киев, 30 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Олещук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил судом депутату украинской Верховной рады Маряьне Безуглой за её пост о том, что самолёт ВСУ F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.

Global Look Press

«Марьяна, придёт время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде! Вы в очередной раз облили грязью меня и особенно воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского вооружения — основного союзника Украины — США», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Марьяна Безуглая написала в своём Telegram-канале, что украинское командование пыталось скрыть данные об уничтоженном истребителе F-16, который по ошибке сбили бойцы ВСУ.

В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением. По утверждению Марьяны Безуглой, ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ.

По словам депутата, украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке. Она также добавила, что произошедшее попытались скрыть и иностранные источники.

Она также добавила, что культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах Украины, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и коллапсирует.

Экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал службу безопасности Украины и государственное бюро расследований возбудить дело в отношении народного депутата Безуглой.