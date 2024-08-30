Москва, 30 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. Такое мнение 30 августа корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

U. S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской администрации 29 августа сообщило, что один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа. Первоначальные данные указывают, что самолёт не был сбит, скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, сказал собеседник издания.

Глазунов подчеркнул, что американские самолёты ещё не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.

«Для Украины крушение американского истребителя стало имиджевой потерей, поскольку самолёт так и не попал на линию фронта, а уже был потерян. Эксперт считает, что уровень подготовки украинских лётчиков таков, что они пока неспособны выполнять боевые задачи. Для США же крушение истребителя означает, что все их усилия по усилению украинской армии прошли впустую. Для них это очередная неудача, поскольку самолёт даже не участвовал в боевых действиях», — отметил эксперт.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин подчеркнул, что инцидент с F-16 стал для Киева и США позорным моментом.

«По информации самих украинцев, его сбила собственная система Patriot. Скорее всего, сбой в системе распознавания «свой-чужой». Для Киева и США это такой момент позора», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist 4 августа сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. По его данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов. К концу 2025 года у Киева должно быть 79 таких воздушных судов.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий 6 августа отмечал, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта в пользу Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные цели были поражены, информировало Минобороны.

Осведомлённый источник 28 августа сообщил, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По его данным, истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

Министерство обороны США 29 августа отказалось давать комментарии о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

Пресс-служба генерального штаба ВСУ 29 августа сообщила, что во время боевых действий вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 29 августа сообщила, что стоящий на вооружении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По её данным, F-16 под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением, отметила Безуглая.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал инцидент с уничтожением украинского истребителя F-16. Достойное начало для нового «ундерваффе» в руках бедуинов — американский самолёт американской ракетой, отреагировал дипломат. Самостоятельно сбив истребитель F-16, украинские военные не дали российским бойцам получить вознаграждение за его уничтожение, добавил он.

Washington Post 30 августа сообщило, что крушение истребителя F-16 Воздушных сил Украины и потеря его пилота Алексея Меся является серьёзным ударом для Киева. В материале уточняется, что погибший Месь был одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями данной модели.