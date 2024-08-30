Белгород, 30 августа, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В результате атаки ВСУ на Белгород, совершённой вечером 30 августа, по предварительным данным, один человек погиб и семеро получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Артем Геодакян/ ТАСС

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Предварительно, ранены семь мирных жителей», — сообщил Гладков.

Бригады скорой помощи доставляют раненых в больницы. По предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты и автомобиль, отметил губернатор. Также есть пострадавшие в других населённых пунктах, информация уточняется, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 августа Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения два мирных жителя Белгородской области, в том числе глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника.

29 августа в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ещё два человека пострадали, их доставили в больницу с осколочными ранениями.