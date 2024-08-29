Белгород, 29 августа, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 29 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

В результате прилёта снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в ходе повторного обстрела боевиками ВСУ Шебекино в Белгородской области были ранены два мирных жителя. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног их доставили в больницу. В трёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посекло два легковых автомобиля.

В ночь на 25 августа ВСУ нанесли удар по белгородскому посёлку Ракитное, в результате пять мирных жителей погибли и ещё 14 пострадали. Среди пострадавших — трое детей, двоих из них госпитализировали с осколочными ранениями. Следственный комитет России после атаки на Ракитное возбудил уголовное дело по статье о теракте.