Белгород, 30 августа, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Одним из пострадавших оказался глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника.

Украинский FPV-дрон нанёс удар в боковую часть его автомобиля. Глава поселения госпитализирован, в ближайшее время он будет переведён в областную клиническую больницу.

Также в результате агрессии киевского режима пострадал мирный житель села Петровка. Мужчина находился у себя дома во время атаки дронов ВСУ. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами.

«Хозяин атакованного дома в селе Петровка бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре», — сказал губернатор региона.

По информации Гладкова, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки. Войска ВСУ обстреляли 29 населённых пунктов в девяти муниципалитетах региона. Суммарно было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием БПЛА ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ранения получили два мирных жителя.

Их с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вследствие прилёта снаряда были повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля, проинформировал Вячеслав Гладков.

В этот же день атакам подверглись сёла Замостье и Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе, село Петровка в Белгородском районе. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек, в частности в Новостроевке-Первой полностью сгорел частный дом.