Москва, 30 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Российские бойцы, которые побывали в плену у Вооружённых сил Украины (ВСУ), жалуются на жестокое обращение и отсутствие регулярного питания. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Он рассказал, что неоднократно встречался с теми, кто оказался в плену у украинских боевиков.

«Человек, который по обмену был возвращён на нашу территорию, говорил мне: «Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей», — сказал Мирошник во время интервью «РИА Новости».

Посол добавил, что как только проверка уезжала, пленных начинали бить, морить голодом и издеваться над ними. В настоящее время российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с бойцами ВС России в плену ВСУ. С ними работают медики и следственные органы.

Мирошник заявил, что после сбора этих фактов они будут представлены мировому сообществу.

Как сообщало ИА Регнум, в Управлении верховного комиссара ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. В организации получили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении с пленными после эвакуации с поля боя. Некоторых до полутора месяцев удерживали в подвалах домов, других в ходе допросов избивали деревянными палками или пытали током.

Минобороны проинформировало, что на Украине зафиксированы многочисленные случаи избиений пленных, намеренного причинения увечий, а также внесудебных расстрелов и неоказания медицинской помощи. Также там практикуется психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих и вымогательство с них денежных средств.

Ранее Мирошник заявил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения.