Москва, 3 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В то время как Россия строго придерживается норм гуманитарного права при обращении с украинскими военнослужащими, со стороны Украины наблюдается совершенно другая ситуация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи нашим военнослужащим. Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих. Широко практикуется вымогательство с них денежных средств», — заявил Фомин.

По результатам опросов освобождённых из плена военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР, 81% из них подвергались побоям и физическому насилию, насильно привлекалась к съёмкам пропагандистских видео — 55%, 46% не оказывалась медицинская помощь, 79% не предоставлялась возможность связи с родственниками.

«Обеспечивались недостаточным питанием 19% военнослужащих… В месте содержания задержанных лиц в Киеве питание представлялось один раз в день: кусок хлеба, 50 грамм каши, стакан воды. При этом военнослужащие находились в масках, закрывающих глаза», — констатировал он.