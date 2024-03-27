Штат Нью-Йорк, США, 28 марта, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль текущего года. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) сообщило «РИА Новости».

РИА Новости/Павел Лисицын

Сотрудники управления общались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

«Российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, но представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — написало издание.

Так, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах домов в Харьковской области. Некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев.

13 военнопленных говорили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Также в докладе УВКПЧ ООН сказано, что на Украине продолжают запугивать священников и верующих. Сотрудниками зафиксировано шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы.

Кроме того, на Украине по-прежнему дискриминируют русскоязычное меньшинство. В ООН призвали киевские власти отменить запреты на мирные собрания людей, идентифицирующих себя как этнических русских.

По заключению экспертов управления, на Украине недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали незаконные задержания, похищения, случаи пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие.

Были задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

«Несмотря на то, что киевские власти завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет», — сделали вывод в ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Об этом 21 февраля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам общественника, в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

Представитель силовых структур ЛНР 10 февраля рассказал, что боевики украинского националистического формирования «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в течение восьми лет похитили не менее 100 жителей региона. Он уточнил, что националисты требовали у родственников выкуп за похищенных.