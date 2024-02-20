Авдеевка, ДНР, 20 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В освобождённой от украинских сил Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения. Об этом «РИА Новости» сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Илья Питалев/РИА Новости

«Не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация», — заявил дипломат.

Он добавил, что Киев, согласно предварительной информации, держал жителей Авдеевки в заключении по политическим мотивам. Сейчас с жителями идёт работа по сбору сведений о преступлениях киевского режима.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Советник главы ДНР Ян Гагин 20 февраля сообщил, ВСУ отступали из Авдеевки в спешке, но заминировали много объектов. На разминирование Авдеевки потребуются месяцы, добавил он.

Минобороны 18 февраля опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск. Бегство подразделений ВСУ началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.

Позднее в Кремле сообщили, что Вооружённые силы России продолжают наступление в ДНР, не давая ВСУ закрепиться на новых рубежах.