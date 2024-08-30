Москва, 30 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осуждённому на 12 лет колонии за получение взятки, вступил в законную силу. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Владимир Астапкович/РИА Новости Иван Белозерцев

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Московский городской суд утвердил приговор Белозерцеву и другим фигурантам дела о взяточничестве. Это глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также родственник и водитель Белозерцева Фёдор Федотов и Геннадий Марков.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Измайловский районный суд Москвы признал вину фигурантов и назначил им различные сроки наказания. Шпигеля приговорили к 11 годам колонии, его жену и Колоскова — к 8,5 года, Федотова и Маркова — к 7,5 года лишения свободы.

Суд в Пензе взыскал с Белозерцева и его подельников более 8,1 млрд рублей, частично удовлетворив иск замгенпрокурора по делу о коррупции.

Суд установил, что в 2019–2020 годах Белозерцев получил от четы Шпигелей деньги и наручные часы на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, он безвозмездно пользовался автомобилем представительского класса. В обмен на это «Биотэк» получил конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.