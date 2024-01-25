Москва, 25 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Об этом заявили 25 января в зале суда.

Михаил Синицын/ТАСС Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Вместе с Белозерцевым также вынесли решение по главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, приговорив его к 11 годам тюрьмы. Изначально сторона обвинения запрашивала фигурантам 13 и 12 лет колонии строгого режима соответственно. Дело слушалось на выездных заседаниях в СИЗО из-за болезни Шпигеля.

Белозерцева признали виновным во взятке в особо крупном размере и незаконном обороте оружия, Шпигелю, его супруге и гендиректору компании «Фармация» вменялись дача взятки, родственнику Белозерцева Фёдору Федотову и водителю — посредничество.

По версии следствия, в период 2019–2020 годов Белозерцев лично и через посредников получал от Шпигеля, его супруги и гендиректора «Фармации» взятки деньгами и швейцарскими часами на общую сумму более 30 млн рублей. Ему также незаконно предоставили представительское авто, что представляло собой вознаграждение за дачу «Биотэку» конкурентных преимуществ в госконтрактах по приёмке и хранению лекарств и медизделий, которые закупались за государственный счёт для местного здравоохранения.

Как сообщал 26 апреля генпрокурор России Игорь Краснов, за 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей, а сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам возросла втрое. По словам генпрокурора, в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд рублей.