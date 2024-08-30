Лондон, 30 августа, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Южная группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) может быть уничтожена на фоне продвижения ВС России. Такую оценку ситуации на линии фронта дал изданию Financial Times воюющий в рядах ВСУ украинский журналист Станислав Асеев.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Станислав Асеев, украинский журналист и военный, который в настоящее время находится на восточном фронте, предупредил о возможном «уничтожении всей южной группировки войск в регионе, а не только Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.)», — говорится в статье издания.

В статье указывается, что российские войска сохраняют значительное тактическое преимущество, подкреплённое превосходящими возможностями авиации и беспилотников, а также артиллерии.

По словам Асеева, причиной возможного уничтожения группировки стал «комплекс внутренних причин: от посадки цветов вместо укреплений до непонимания со стороны высшего командования проблем, очевидных каждому военному в окопах».

Вместе с этим военный назвал эвакуацию как можно большего числа людей из Красноармейска единственным оставшимся вариантом для украинских властей.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за продвижения ВС России к Красноармейску. Она уточнила, что ВС России освободили город Новогродовка к югу от Покровска за несколько дней. По её словам, окопы перед Новогродовкой были пусты, а в самом городе практически не было украинской армии. По её мнению, если будет проведена ротация в Угледаре, то ВСУ потеряют и этот город.

Ранее украинские СМИ писали о том, что военные провалы армии ВСУ являются следствием стратегических просчётов властей. Украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов заявил, что ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.