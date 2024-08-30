Киев, 30 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за продвижения Вооружённых сил России к городу Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Иван Шилов ИА Регнум

«Знаете ли вы, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами-зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами не претерпевала слаживания. Что это вообще такое подробнее и какие системные проблемы с фрагментацией фронта и псевдо-резервами — я писала, пыталась достучаться до всех, публично и непублично», — написала она в соцсетях.

Также она сообщила, что ВС России освободили город Новогродовка к югу от Покровска за несколько дней. По её словам, окопы перед Новогродовкой были пусты, а в самом городе практически не было украинской армии. По её мнению, если будет проведена ротация в Угледаре, то ВСУ потеряют и этот город.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Безуглая заявила, что замена бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению. По её словам, вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

Ранее украинские СМИ писали о том, что военные провалы армии ВСУ являются следствием стратегических просчётов властей. Украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов заявил, что ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.