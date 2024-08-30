Москва, 30 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» две боевые машины пехоты ВСУ в Сумской области, сообщило 30 августа Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Средства воздушной разведки в режиме реального времени осуществляли объективный контроль уничтожения. БМП противника пытались укрыться в лесопосадке у государственной границы и были уничтожены.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области было выявлено скопление боевой техники противника. Обнаруженные боевые машины пехоты были успешно поражены прямым попаданием барражирующих боеприпасов «Ланцет»», — отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 29 августа, Минобороны сообщило о поражении «Ланцетом» американского бронетранспортёра М113, который использовали украинские бойцы в Курской области. Возгорание БТР противника было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реальном времени.

28 августа сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую установку реактивной системы залпового огня «Град» в Курской области. Движение установки противника было выявлено в ходе разведывательных мероприятий в приграничье.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника по данным на 30 августа превысили 7800 человек.