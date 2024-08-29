Москва, 29 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили «Ланцетом» американский бронетранспортёр (БТР) М113, который использовали украинские бойцы в Курской области. Об этом 29 августа сообщило Министерство обороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» было обнаружено движение бронетранспортёра М113 производства США в приграничном районе Курской области, который перевозил боевиков ВСУ и боеприпасы», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что возгорание БТР противника было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реальном времени.

По информации на 29 августа, ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 человек и 29 единиц бронетехники. Также ВС России отразили четыре атаки ВСУ в направлении Коренево и Черкасского Поречного.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» три единицы бронетехники украинских формирований в приграничном районе Курской области.

9 августа оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Самоходное орудие уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет».