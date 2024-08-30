Москва, 30 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. За время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 7,8 тыс. военнослужащих и 75 танков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортёра, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия», — отметил он.

По его словам, украинские войска также лишились 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одной РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, а также пяти единиц инженерной техники и одной установки разминирования УР-77.

28 августа Минобороны доложило, что экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что украинским боевикам в Курской области нанесено серьёзное поражение.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, киевскому режиму пришлось собирать войска для нападения на Курскую область в спешке.

Президент России Владимир Путин сообщал, что ВСУ несут драматические потери, в том числе среди самых боеспособных частей и подразделений.