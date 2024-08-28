Москва, 28 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Север» Вооружённых сил России уничтожили «Ланцетом» украинскую РСЗО «Град» в Курской области, сообщили 28 августа в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничье военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Север» выявили движение украинского РСЗО «Град».

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа бойцы российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Курской области танк ВСУ, находившийся в лесистой местности. Двумя днями ранее снаряд применили для ликвидации станции радиоэлектронной разведки «Пластун» украинских сил.

26 августа Минобороны России показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационной станции СТ-68, которую использовали Вооружённые силы Украины в Сумской области.