Москва, 30 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Решение купить у Франции истребители Rafale — выбор Сербии, заявил 30 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Белграда.

Kashif Masood/Global Look Press

В таких вопросах любое государство руководствуется «экономическими и иными» соображениями, отметил Песков.

«Это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, 29 августа президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Белград решил приобрести 12 истребителей (цена контракта — 2,7 млрд евро) у Франции, а не у России. Он задал риторический вопрос, как в нынешних условиях российские военные самолёты могли бы попасть в Сербию.

Также Вучич отметил, что опасения некоторых западных стран, будто Сербия является «русским шпионом», безосновательны — условия контракта на покупку истребителей предусматривают все необходимые меры безопасности в отношении технологий.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель минобороны Сербии отмечал, что прежде Белград рассчитывал на технологии советского типа, и теперь данную технику необходимо обслуживать, что стало практически невозможным «в силу геополитических обстоятельств» (санкций).

Вучич в марте заявлял, что сербская армия закупает в других странах реактивные системы залпового огня, истребители и беспилотники, но при перевооружении республики упор должен делаться на продукцию отечественного военно-промышленного комплекса.