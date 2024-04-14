Лондон, 14 апреля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Белград и Париж почти согласовали детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale для сербских ВВС, отказавшись от покупки самолётов у России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на представителя минобороны Сербии.

Airwolfhound

Каждый из истребителей, по данным издания, стоимостью три миллиарда долларов, станет крупнейшей оружейной сделкой Сербии. Детали договора согласованы более чем на 90 процентов, остаётся уточнить ряд финансовых условий. Кроме того, обсуждается покупка французских радарных и ракетных систем, есть заказы на транспортные самолёты Airbus.

Представитель минобороны Сербии добавил, что Белград рассчитывал на технологии советского типа, и теперь необходимо данную технику обслуживать, но в силу геополитических обстоятельств это стало практически невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия закупает в других странах реактивные системы залпового огня, истребители и беспилотники, но при перевооружении республики упор должен делаться на продукции отечественного военно-промышленного комплекса. Он добавил, что промышленность Сербии должна сосредоточиться прежде всего на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами. Вучич также анонсировал проведение учений с использованием дронов.

В начале апреля Вучич заявил о намерении договориться с французским президентом Эммануэлем Макроном о покупке у Франции 12 новых истребителей Rafale. Сербский лидер назвал этот вопрос одним из основных тем переговоров. По его словам, Rafale является одним из трёх «сильнейших» истребителей в мире.