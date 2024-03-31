Белград, 31 марта, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сербии закупают в других странах реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотники, но при перевооружении армии упор должен быть сделан на отечественную продукцию, заявил 31 марта президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА Регнум

Военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и усиления огневой мощи вооружённых сил, сказал он после осмотра военного аэродрома в Батайнице.

Вучич также сообщил, что Сербия приобретёт несколько десятков комплексов РСЗО, а он в ходе предстоящего визита в Париж планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном приобретение Сербией нескольких истребителей Rafale.

«Мы находимся в процессе приобретения новых аппаратов, вскоре вы будете об этом оповещены — несколько истребителей для армии Сербии. Приобретаем и много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего опираемся на отечественную промышленность», — сказал Вучич.

Военная промышленность страны должна сосредоточиться прежде всего на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами, отметил президент Сербии. Он анонсировал проведение учений с использованием дронов, сделанных в Сербии.

«Для нас важно, что можем сами защищать свое небо», — подчеркнул Вучич.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года Вучич заявил, что в ближайшие дни сербы столкнутся с угрозой своим национальным интересам. Он обещал в ближайшие дни подробнее объяснить, о каких угрозах идёт речь.

Предупреждение Вучича связано не с потенциальной войной на Балканах — речь идёт о вызовах, c которыми Сербия сталкивается из-за ситуации в Косове и Метохии и беспрецедентного давления на сербский энтитет в соседней Боснии и Герцеговине, отмечала ранее обозреватель ИА РегнумДария Ракич.