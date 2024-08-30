Москва, 30 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. За последние два года Россия создала серьёзный запас прочности, который поможет преодолеть возможные кризисные явления в мировой экономике. Такое мнение 30 августа корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя рисковый сценарий Центробанка России о возможном мировом финансовом кризисе в 2025 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

В опубликованном Банком России проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» говорится о том, что сочетание высоких процентных ставок и накопившихся дисбалансов может спровоцировать уникальный финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года.

Твердохлеб отметил, что процессы, проходящие в мировой экономике, заставляют с тревогой смотреть в будущее. На фоне политической неустойчивости наблюдаются серьёзные диспропорции в мировой экономике. Серьёзные трудности испытывают ведущие европейские страны, в том числе из-за изменения моделей обеспечения энергоресурсами. С серьёзными экономическими проблемами столкнулись и США. Поэтому предположения о том, что 2025 и 2026 годы будут сложными для мировой экономики, не лишены основания. Это видно и по тому, какие шаги предпринимаются во многих странах, например, рост учётных ставок кредитования говорит о том, что экономика находится в состоянии перегретости. Рост этих ставок является предвестником серьёзных кризисных явлений, уточнил экономист.

По его словам, насколько глубоким будет мировой кризис, зависит от политической воли руководителей ведущих западных стран. От того, будут ли они делать акцент на приоритеты экономических отношений, а не на политических амбициях, зависит, смогут ли они преодолеть кризис, пояснил экономист.

«В последние годы в России на фоне санкционного давления и происходящих в экономике процессов (активизации экономики, высоких темпов кредитования, активного спроса на кредитные ресурсы) Центральный банк пытается сдерживать инфляционные процессы. Российская экономика оказалась в кризисных явлениях гораздо раньше, чем они могут коснуться мировой экономики, поэтому она готова к мировому финансовому кризису. У России есть определённые наработки по преодолению негативных процессов, которые наблюдаются и накапливаются в зарубежных странах», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия занимает правильную экономическую позицию, делая акцент на технологический и продовольственный суверенитет, что очень важно для поддержания стабильного функционирования экономики. Реализация такой политики создаёт серьёзные предпосылки для противодействия кризисным явлениям, которые накапливаются в мировой экономике, уточнил Твердохлеб.

На фоне негативных явлений в мировой экономике, Россия с ними столкнулась гораздо раньше. За последние два года власти страны создали серьёзную «подушку безопасности» для противодействия кризисным тенденциям, которые наблюдаются в мировой экономике, подчеркнул экономист.

Как передавало ИА Регнум, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев 30 августа высказал мнение, что Центробанк России может повысить ключевую ставку до 20% в сентябре. По его словам, ЦБ занимается борьбой с инфляцией только путём повышения ключевой ставки, то есть удорожания денег. Поскольку руководство Центробанка последовательно в своей позиции, в сентябре можно ожидать очередного повышения ставки до 20%, уточнил он.

Банк России 26 июля впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16 до 18%. Темпы роста инфляции увеличились, и её уровень выше предусмотренного в прогнозе в апреле 2024 года, отметил регулятор. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 июля заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет. По её словам, сильнее российская экономика была перегрета только перед кризисом 2008 года, что на тот период усугубило глубину экономического спада, во многом вызванного внешними причинами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков26 июля назвал весьма позитивными показатели экономического развития России и по отраслям, и в целом по росту ВВП. Он уточнил, что в вопросе перегрева экономики ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.