Москва, 30 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Центробанк России может повысить ключевую ставку до 20% в сентябре, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По его словам, ЦБ занимается борьбой с инфляцией только путём повышения ключевой ставки, то есть удорожания денег.

«Но такая позиция ошибочна, она исходит из упрощенного понимания механизма инфляции в России. У нас она зависит не от количества денег в обращении, а от действий монополий», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Поскольку руководство Центробанка последовательно в своей позиции, в сентябре можно ожидать очередного повышения ставки до 20%, добавил Беляев.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16 до 18%. Темпы роста инфляции увеличились, и её уровень выше предусмотренного в прогнозе в апреле 2024 года, отметил регулятор. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 июля заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет. По её словам, сильнее российская экономика была перегрета только перед кризисом 2008 года, что на тот период усугубило глубину экономического спада, во многом вызванного внешними причинами.