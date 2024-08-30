Москва, 30 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Замдиректора Юридического института РУТ (МИИТ) Марианну Филиппову арестовали по делу о взяточничестве, сообщает 30 августа пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы.

Belkin Alexey/Global Look Press

Филиппову, которая занимает пост заместителя директора по учебно-методической работе, обвиняют в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), пояснили в суде.

Он останется под арестом до 22 октября.

Юридический институт ― подразделение Российского университета транспорта (РУТ), который позиционирует себя в качестве ведущего национального транспортного вуза. Институт был основан в 1992 году и вошёл в состав университета в 2000 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июне одного из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) задержали в рамках дела о взяточничестве. По версии следствия, он брал взятки от студентов. Ранее источник в правоохранительных органах информировал о следственных действиях в вузе из-за вероятной покупки экзаменов.