Москва, 19 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Силовики ведут следственные действия со студентами, а также педагогическим составом Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за вероятной покупки экзаменов. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов», — сказал источник.

В пресс-службе МГМСУ подтвердили проведение оперативных мероприятий.

По сведениям другого информированного источника, в местах проживания ряда студентов и сотрудников вуза прошли обыски, написало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году бывшего преподавателя оренбургского вуза обвинили в получении 23 взяток от студентов. По данным следствия, взятки он получал в период с 2020 по 2021 год. Деньги ему передавали за написание выпускных квалификационных работ и их допуск к защите.

В Ульяновской области также в 2022 году суд вынес приговор в связи с получением взятки заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе за незаконное снятие академических долгов одного из студентов. Правоохранители установили, что она получила 30 тыс. рублей взятки. Обвинительный приговор был вынесен судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Приговором ей назначили штраф и три года условного срока.